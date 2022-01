Игорь Крутой отметил музыкальный талант дочери Ани Лорак

Москва, 2 января. Композитор Игорь Крутой, сидевший в жюри музыкального шоу «Две звезды. Отцы и дети», прокомментировал выступление украинской певицы Ани Лорак со своей дочерью Софией. Он отметил талант девочки.

Лорак и ее дочь выступили на сцене с песней Мэрайи Кэри All I want for Christmas is you на русском языке. Десятилетняя София энергично исполнила композицию, чем поразила всех судей и зрителей в зале. Крутой высоко оценил талант начинающей певицы.

«Пение Ани Лорак я впервые услышал, когда ей было 16 лет. София, мне кажется, тебя ждет большое будущее на сцене. Ты зажигалочка, у тебя чертики в глазах, мне показалось, что тебе очень и очень нравится», — заявил Крутой.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

Хорошие оценки дуэту поставили и остальные члены жюри: Лев Лещенко, Михаил Боярский и Аида Гарифуллина. В новогоднем выпуске передачи также приняли участие Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, Александр и Никита Малинины, Таисия Повалий и ее сын Денис, Александр Маршал и его сын Артем, Сергей и Елизавета Трофимовы, певица Варвара и ее сын Ярослав, Михаил и Эммануэль Турецкие, Анатолий и Алеся Ярмоленко.

Шоумен Максим Галкин вместе со своим сыном Гарри исполнил на французском языке легендарную песню Эдит Пиаф Non, je ne regrette rien. Публика была в восторге от их выступления. Гарифуллина отметила талант юного исполнителя.