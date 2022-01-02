Российский астроном Денисенко оценил вероятность столкновения Апофиса с Землей

Москва, 2 января. Сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института Денис Денисенко заявил, что небесное тело Апофис пролетит мимо Земли в 2029 году.

Эксперт отметил, что астероид появится в районе орбиты геостационарных спутников, однако с Землей не столкнется. Астроном добавил, что данный объект открыли еще в 2004 году, но уже тогда специалисты исключили его падение на планету.

«Ни в 2029, ни в 2036 году он с планетой точно не столкнется», – пояснил Денисенко в интервью телеканалу «Звезда».

Кроме того, он рекомендовал воспринимать информацию о разрушительных последствиях падения астероида как проективный сценарий развития событий.

Астероид Апофис весом около 30 тонн и диаметром почти 400 метров подлетит к Земле на очень близкое расстояние весной 2029 года. Об этом ранее сообщили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС России).