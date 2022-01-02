Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 13:34
13:33
Общество
МЧС России опровергло свою причастность к прогнозу об угрожающем Земле астероиде Апофис
13:31
Экономика
Финансовые аналитики назвали главные стимулы и риски для рубля в 2022 году
13:28
Происшествия
Три человека стали жертвами непогоды в Египте
13:26
Весь мир
Власти Мали попросили перенести президентские выборы на пять лет
13:24
Общество
Неорганизованная проверка QR-кодов в петербургских ТЦ привела к огромным очередям
13:23
Армия
Сторожевой корабль «Неустрашимый» вернется в состав Балтфлота после модернизации
13:18
Происшествия
Во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар в ретро-клубе
13:18
Спорт
Нападающий «Локомотива» Смолов продолжит карьеру в «Динамо»
13:15
Политика
Читатели Le Figaro восхитились новогодним обращением Путина к россиянам
13:13
Общество
Стал известен любимый футбольный клуб главы Дагестана Меликова
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российский астроном Денисенко оценил вероятность столкновения Апофиса с Землей

Общество
Российский астроном Денисенко оценил вероятность столкновения Апофиса с Землей
pixabay.com

Москва, 2 января. Сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института Денис Денисенко заявил, что небесное тело Апофис пролетит мимо Земли в 2029 году.

Эксперт отметил, что астероид появится в районе орбиты геостационарных спутников, однако с Землей не столкнется. Астроном добавил, что данный объект открыли еще в 2004 году, но уже тогда специалисты исключили его падение на планету.

«Ни в 2029, ни в 2036 году он с планетой точно не столкнется», – пояснил Денисенко в интервью телеканалу «Звезда».

Кроме того, он рекомендовал воспринимать информацию о разрушительных последствиях падения астероида как проективный сценарий развития событий.

Астероид Апофис весом около 30 тонн и диаметром почти 400 метров подлетит к Земле на очень близкое расстояние весной 2029 года. Об этом ранее сообщили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС России).

Вернуться назад
Все новости / Общество / Российский астроном Денисенко оценил вероятность столкновения Апофиса с Землей
земля астероид столкновение
Комментировать