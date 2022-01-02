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Аналитик Куликов рассказал о динамике курса рубля за 30 лет после либерализации цен

Экономика
Аналитик Куликов рассказал о динамике курса рубля за 30 лет после либерализации цен
pixabay.com

Москва, 2 января. Покупательская способность рубля по отношению к товарам потребительской корзины упала в 40 тысяч раз без учета деноминации спустя 30 лет после либерализации цен, рассказал аналитик рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов в комментарии РИА Новости.

Он напомнил, что 2 января 1992 года в России произошел единовременный отпуск цен. Свободными стали 80% оптовых и 90% розничных цен. При этом государство сохранило контроль за некоторых товаров. Например, правительство следило за стоимостью хлеба, молока, детского питания, соли, сахара, растительного масла, лекарств и за тарифами на ЖКУ.

Куликов подчеркнул, что снижение покупательской способности рубля — процесс крайне неравномерный. Однако, по словам специалиста, основная часть изменений пришлась на 1990-е и начало 2000-х.

«Накопленная инфляция составила 867300%, 180% и 90% соответственно за каждое из трех последних десятилетий — динамика, как и должно быть при нормализации, заметно замедляющаяся», — указал аналитик.

Сейчас инфляция в России составляет 8,4%. При этом Центробанк наметил цель в 4%. Как отметил Куликов, если регулятор сможет удерживать инфляцию в пределах 4%, то накопленная инфляция за следующее десятилетие составит не более 48%.

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Все новости / Экономика / Аналитик Куликов рассказал о динамике курса рубля за 30 лет после либерализации цен
инфляция финансы рубль экономика россии куликов
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