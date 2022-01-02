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Надо переводить на иностранные языки: фильм «Гранит» может получить мировое признание
Общество
Надо переводить на иностранные языки: фильм «Гранит» может получить мировое признание
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Кинопродукция, подобная «Граниту», вселяет в людей национальную гордость. Об этом в интервью ФАН заявил бизнесмен, блогер и общественный деятель Сергей Колясников.

Фильм «Гранит» от создателей боевиков «Турист» и «Солнцепек» вышел на экраны российских телезрителей 28 декабря на канале НТВ. Его сюжет основан на реальных событиях, которые произошли два года назад на юго-востоке Африки в Мозамбике. Тогда террористы ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) пытались захватить одну из провинций этой страны. Боевики уничтожали все на своем пути в преддверии президентских выборов. Однако зов властей Мозамбика был услышан, в африканское государство отправились российские инструкторы, которые должны были подготовить местную армию к противостоянию с террористами. Как раз эта история и стала источником вдохновения для авторов «Гранита».

«Такие фильмы очень важны, — подчеркнул Колясников. — Более того, их необходимо переводить на иностранные языки и распространять по всему миру — считаю, что способствовать этому должно наше государство».

Блогер убежден, что «Гранит», так же как «Турист» и «Солнцепек», не занимаются прославлением российских инструкторов, а просто показывают правду.

«Надо переводить на иностранные языки»: фильм «Гранит» может получить мировое признание
кадр из фильма «Гранит» /

«В этом и состоит их отличие от продуктов американского и европейского кинематографа, который просто вынужден врать напропалую для того, чтобы показать своих военных в выгодном свете, — заявил бизнесмен. — Я уверен, мы еще увидим голливудскую подделку про Афганистан, в которой нам расскажут, как США всех там спасли — и вряд ли мы увидим в ней кадры того, как люди там сыпались со взлетающих самолетов».

Собеседник ФАН напомнил, что европейцы и американцы в свое время активно разоряли африканский континент.

«Тысячами умирали мирные люди! — заявил Колясников. — А потом пришли россияне — и сразу наступил порядок. И об этом надо рассказывать людям — в том числе с помощью таких фильмов».

Ранее декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот заявил, что фильм «Гранит» показывает героев, которым захотят подражать российские дети.

1 Организация запрещена на территории России.

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россия шоу-бизнес гранит
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