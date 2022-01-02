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Политолог Лазарев оценил неожиданный маневр Москвы, спутавший карты Вашингтону

Политика
Политолог Лазарев оценил неожиданный маневр Москвы, спутавший карты Вашингтону
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 2 января. Самой большой неожиданностью для США на фоне предстоящих переговоров с Россией по гарантиям безопасности стало одно предупреждение Москвы о зеркальной защите интересов.

Речь идет о защите национальных интересов всеми доступными методами, в том числе и по принципам, которых придерживаются США в своей внешней политике. Именно это «покушение на святое» и стало самой большой неожиданностью в для американской стороны в последнем дипломатическом противостоянии с Россией.

Таким мнением с ведущими телеканала «НАШ» поделился украинский политолог Александр Лазарев, высоко оценив твердость и непреклонность России в диалоге с Вашингтоном. Эксперт отметил, что Соединенные Штаты оказались сейчас в цейтноте. Американцам крайне важно, чтобы Россия не продолжала сближение с Китаем и осталась нейтральной стороной в грядущем геополитическом противостоянии. Политическую схватку на два фронта США просто не потянут. Лазарев иронично добавил, что Вашингтон, по факту, сейчас и один на один с Китаем вряд ли одержит победу, но в Белом доме верят в другое.

Как бы то ни было США форсируют переговоры с Москвой и готовы идти на серьезные уступки. Дело в том, что в это же время активизируется и Пекин, ускоряя сближение с Россией. К примеру, уже в начале 2022 года РФ и КНР должны подписать ряд новых военно-политических соглашений, в том числе и касающихся совместной разработки новейших систем ПВО.

Политолог Лазарев оценил неожиданный маневр Москвы, спутавший карты Вашингтону
Федеральное агентство новостей /

В такой ситуации у США и без того остается все меньше вариантов отстоять хотя бы часть своего влияния, а Россия еще и преподносит неожиданные и крайне неприятные сюрпризы. Лазарев подчеркнул, что в последнем раунде переговоров президент РФ и представители российского МИД несколько раз повторяли один тезис, который американцы никак не ожидали услышать из Москвы. Речь идет о вышеупомянутом методе ведения дел на международной арене.

«Уже не в первый раз за последний месяц Владимир Путин, его помощники и представители дипломатического ведомства в рамках переговоров с США говорят о зеркальности поведения России по отношению к Соединенным Штатам. И в недавней беседе президентов было сказано, что РФ в защите своих интересов будет действовать ровно такими же методами, как и США. Поначалу этот внезапный тезис привел американцев в замешательство. На протяжении многих лет они были уверены в своем исключительном праве действовать жестко, бескомпромиссно и не оглядываясь на международное право, продвигая свои интересы по всему миру. Россия радикально поменяла правила игры. Они до сих пор не могут толком прийти в себя и выработать новый подход, чтобы вернут все на прежние рельсы. Этот неожиданный маневр Москвы спутал Вашингтону все карты», — выразил уверенность Лазарев.

Политолог добавил, что тем самым Россия выстроила некий дипломатический паритет, переложив часть ответственности за все, что произойдет, на США. Американцев поставили перед фактом — раз вам можно, то и мы будет отстаивать свое всеми доступными методами, в том числе и военными. Спустя почти месяц после первого подобного заявления в Вашингтоне так и не смогли выработать действенную контрстратегию.

Ранее политолог Третьяков объяснил, почему Украину ждет территориальный распад уже в 2022 году.

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