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Поклонники сравнили невесту бизнесмена Налчаджиоглу с певицей Ани Лорак

Шоу-бизнес
Поклонники сравнили невесту бизнесмена Налчаджиоглу с певицей Ани Лорак
instagram.com  /  @anilorak

Москва, 2 января. Бывший муж певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу недавно сделал предложение своей новой возлюбленной визажисту Лилии, с которой отмечал Новый год в столице Украины. Поклонники тут же принялись сравнивать девушек.

Фанаты до сих пор переживают из-за разрыва Каролины Куек (настоящее имя певицы Ани Лорак) и турка. Многие не теряли надежду на воссоединение, потому что у них растет общая дочь София.

Налчаджиоглу опубликовал праздничное фото с будущей женой возле елки и поздравил всех с Новым годом, а также поблагодарил возлюбленную за потрясающие эмоции в 2021 году. Но подписчики турка начали сравнивать ее с Ани Лорак.

Поклонники сравнили невесту бизнесмена Налчаджиоглу с певицей Ани Лорак
Prt Scr instagram.com / @muratnalca

«Очень жаль, что не с Каролиной»;

«Ани Лорак лучше в 1000%»;

«Ани Лорак лучше намного!» — написали пользователи Сети в комментариях.

Другая часть поклонников отметила, что пара очень красивая. Влюбленным пожелали счастья в новом году.

Ранее сама Ани Лорак прокомментировала слухи о приписываемом ей романе с исполнителем Сергеем Лазаревым. Певица призналась, что обожает коллегу.

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Ани Лорак певица налчаджиоглу
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