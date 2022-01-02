Жители и гости столицы поделились пожеланиями на 2022 год

В Москве продолжаются праздничные гуляния. Магазины, общественный транспорт и социальные службы стойко выдержали наплыв людей и продолжают свою работу.

Несмотря на закрытие Красной площади, гулять по столице отправились тысячи желающих. Празднование продолжалось всю новогоднюю ночь. Первое января традиционно выдался самым тихим днем в году. Пробок нет, прохожих мало, страна отдыхает. Гуляющие по городу россияне с удовольствием делятся праздничными эмоциями.

«Хотим, чтобы никто не болел, чтобы все было прекрасно у нас, мир, все спокойно. Хотим также приезжать и видеть лица довольные и наших жителей, и гостей города, столицы. Хотим гордиться своей столицей, видеть крепкие стены Кремля и жить в мире», — пожелала всем россиянам жительница Рязани Олеся.

К Новому году в столице было установлено более тысяч елок, а проезд в общественном транспорте был бесплатным. Множество людей специально приезжало из других городов и стран, чтобы полюбоваться праздничной иллюминацией столицы России.

«Чтобы был мир на Земле. Это самое главное. Чтобы все люди были счастливы, чтобы была благодать на Земле, получать удовольствие от жизни, не болеть и крепкого здоровья всем. Чтобы закончилась эта пандемия, которая пришла к нам, к сожалению», — желает жительница Москвы Марьяна.

В Москве продолжает действовать масочный режим. По данным столичного Оперштаба, на момент 1 января выявлено 2472 новых случая заражения. За сутки госпитализированы 560 человек, скончались 67 пациентов.