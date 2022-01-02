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Глава ЯНАО Артюхов вошел в топ губернаторов по итогам 2021 года

Политика
Глава ЯНАО Артюхов вошел в топ губернаторов по итогам 2021 года
Prt Scr instagram.com  /  @artyukhov_da

Салехард, 2 января. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в рейтинг глав регионов по итогам 2021 года.

Исследование провели специалисты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». В результате Артюхов стал восьмым в первой группе рейтинга, тогда как по итогам 2020 года он был на 13 строчке топа.

Как считает член Общественной палаты РФ Евгений Забродин, на показателях работы Артюхова отразился тот факт, что в регионе не случилось ни одного серьезного кризиса, а экономика продемонстрировала завидную устойчивость.

«Из личных достижений Дмитрия Артюхова отметил бы два важных факта. Президент назначил ямальского губернатора председателем комиссии Госсовета по молодежной политике, а экспертное сообщество определило Артюхова как руководителя региона с самым высоким уровнем социального одобрения населения», — цитирует Забродина ИА «Север Пресс».

В целом в ЯНАО в 2021 году ни один крупный проект не был заморожен, а региональная система здравоохранения успешно противостояла росту заболеваемости COVID-19.

Ранее Артюхов принял участие в обсуждении промышленного производства и строительства жилья на Урале в Совете при полпреде Уральского федерального округа (УрФО) Владимире Якушеве.

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рейтинг янао артюхов
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