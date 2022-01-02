Режиссер Коламбус уговаривал родителей Рэдклиффа разрешить ему сниматься в «Гарри Поттере»

Москва, 2 января. Актеры Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон, сыгравшие главные роли в фильмах про Гарри Поттера, рассказали о том, что хотели уйти со съемок проекта по разным причинам.

В новом фильме «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» артисты признались, что родители были против карьеры Рэдклиффа в кино, но позже режиссеру первой и второй частей франшизы Крису Коламбусу удалось убедить их в талантливости мальчика.

Уотсон собиралась бросить съемки из-за учебы. Актеры мало времени уделяли школьной программе. Позже актрису удалось убедить, что роль в фильмах про Гарри Поттера принесет ей намного больше, чем обучение в школе.

Ранее Рэдклифф признался, что на съемках франшизы о Гарри Поттере у него были первые романтические отношения в жизни. Актер заявил, что первый раз поцеловался именно на площадке.