Российские теннисисты победили французов на старте группового этапа АТР Cup

Сидней, 2 января. Сборная России победила команду Франции на старте группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) в Австралии.

Матчевая встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу россиян. В одиночном разряде Роман Сафиуллин в трех сетах победил Артура Ридеркнеха со счетом 2:6, 7:5, 6:3, а Даниил Медведев в упорной борьбе проиграл Юго Умберу — 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7). В парном разряде Медведев и Сафиуллин одержали уверенную победу над Фабрисом Мартеном и Эдуаром Роже-Васселеном — 6:4, 6:4.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты Аслан Карацев и Евгений Донской не выступят на ATP Cup в Австралии.