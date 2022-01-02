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Шесть боевиков ликвидированы спецподразделением КСИР на юго-востоке Ирана

Весь мир
Шесть боевиков ликвидированы спецподразделением КСИР на юго-востоке Ирана
Global Look Press  /  Sepahnews / Keystone Press Agency

Тегеран, 2 января. Три сотрудника иранского военного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погибли в результате столкновений в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, сообщило государственное информационное агентство IRNA.

Боевые действия произошли вечером 1 января в районе Курин, примерно в 1120 километрах к юго-востоку от столицы Тегерана и недалеко от границы с Пакистаном. Сообщается, что именно там бойцам «Аль-Куда» удалось обнаружить укрытия боевиков благодаря тщательному мониторингу и разведывательным операциям.

В результате столкновений известный боевик по имени Голам Шахбахш, а также пять членов бандформирований были ликвидированы. Их укрытие было уничтожено. Однако бойцы КСИР также потеряли трех своих военнослужащих.

Район Курин время от времени становится местом столкновений между правительственными силами Ирана и различными бандформированиями. В провинции Систан и Белуджистан, граничащей с Пакистаном и Афганистаном, также действует суннитская сепаратистская группировка, связанная с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация запрещена в РФ) и известная как «Джейш аль-Адл» («Армия справедливости»).

В этом же регионе силы безопасности республики ведут борьбу с торговцами наркотиками, поскольку основной маршрут контрабанды афганского опиума и героина лежит через провинцию Систан и Белуджистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иран боевики аль-кудс ксир
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