Хавбек «Славен Белупо» Главчич рассказал об интересе со стороны ЦСКА

Загреб, 2 января. Хорватский полузащитник клуба «Славен Белупо» Неманья Главчич рассказал об интересе со стороны греческого ПАОКа и московского ЦСКА.

Футболист отметил, что старается не думать о возможных трансферах, поскольку хочет сосредоточиться на совершенствовании своей игры.

«Действительно, многие клубы следили за моей игрой в прошлом сезоне, который был успешен. Я стараюсь абстрагироваться от этого, потому что хочу максимально выкладываться на поле», — передает слова Главчича издание Alo.

В сезоне-2021/22 хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что «армейцы» согласовали условия контракта с сербским тренером Марко Николичем. Соглашение между сторонами может быть подписано в ближайшее время.