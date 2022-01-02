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Хавбек «Славен Белупо» Главчич рассказал об интересе со стороны ЦСКА

  /   Обновлено: 02 января 2022 11:58
Спорт
Хавбек «Славен Белупо» Главчич рассказал об интересе со стороны ЦСКА
TACC  /  AP / Darko Vojinovic

Загреб, 2 января. Хорватский полузащитник клуба «Славен Белупо» Неманья Главчич рассказал об интересе со стороны греческого ПАОКа и московского ЦСКА.

Футболист отметил, что старается не думать о возможных трансферах, поскольку хочет сосредоточиться на совершенствовании своей игры.

«Действительно, многие клубы следили за моей игрой в прошлом сезоне, который был успешен. Я стараюсь абстрагироваться от этого, потому что хочу максимально выкладываться на поле», — передает слова Главчича издание Alo.

В сезоне-2021/22 хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что «армейцы» согласовали условия контракта с сербским тренером Марко Николичем. Соглашение между сторонами может быть подписано в ближайшее время.

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футбол цска главчич
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