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Обновленные Т-72 и партия автоматов АК-12 были переданы на базу ВС РФ в Таджикистане

  /   Обновлено: 02 января 2022 11:57
Армия
Обновленные Т-72 и партия автоматов АК-12 были переданы на базу ВС РФ в Таджикистане
wikipedia.org  /  mil.ru

Екатеринбург, 2 января. Дислоцирующиеся на военной базе в Таджикистане подразделения ВС РФ в 2021 году получили более 50 единиц вооружения и техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Согласно обнародованным данным, на базу перебросили модернизированные танки Т-72Б3М и боевые машины пехоты БМП-2М. Арсенал базы пополнился новыми автоматами АК-12, переносными зенитными ракетными комплексами «Верба», снайперскими винтовками «Корд» и пулеметами «Утес».

«Артиллерийские подразделения усилил переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок", предназначенный для разведки позиций огневых средств противника, расчета траекторий снарядов, корректировки огня дружественных огневых средств», — говорится в пресс-релизе.

Дислоцированные в Таджикистане российские военные за 2021 год провели на территории республики свыше 300 учений антитеррористической направленности. По данным Министерства обороны РФ, они, среди прочего, отрабатывали действия по отражению нападения условных бандитских группировок на военные городки в Душанбе и Бохтаре.

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россия таджикистан т-72 вс рф бмп-2
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