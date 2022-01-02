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Создатели Tinder рассказали, как увеличить шансы найти свою любовь
Общество
Создатели Tinder рассказали, как увеличить шансы найти свою любовь
pixabay.com  /  solenfeyissa

Москва, 2 января. Всем известное дейтинговое приложение Tinder, заметно упрощающее знакомство с потенциальным спутником жизни, оказывается, имеет некоторый свод правил, выполняя которые можно точно рассчитывать на успех, пишет журнал Elle.

Выяснилось, что Tinder-анкета — это не только стопка фотографий с предполагаемыми кандидатами на отношения, замужество или разбитое сердце, но еще и удивительно гибкая психологическая платформа. Издание дает несколько ценных советов, как при помощи данной программы, встретить наконец свою вторую половинку.

Одним из таких подсказок является дата. Стоит отметить, что 2 января — один из самых загруженных в Tinder дней.

У него даже существует специальный термин — «воскресенье знакомств». В этот день шансы встретить интересного человека повышены в разы. Так называемый час-пик для этой деятельности — период с 19:00 до 22:00.

Также создатели приложения советуют тем, кто хочет оптимизировать свои шансы, следовать правилу «3/5/11». Поделиться тремя интересами, пятью фотографиями и видео и 11 словами для описания себя. Тогда у вас точно все получится, удачи всем одиноким в новом году!

Интересно, что согласно исследованиям, сделанным в 2020 году, большее количество пользователей Tinder — зрелые люди. Так что, если вам далеко за 30, не переживайте по этому поводу, знакомиться никогда не поздно, а возраст — всего лишь цифры.

В Tinder работает так называемая рейтинговая система ELO. Она представляет собой статистическую вероятностную систему измерения определенного навыка в определенной игре.

Для того, чтобы получить больше шансов на идеальное совпадение, необходимо увеличить свой рейтинг ELO. Для этого также существуют немало советов, соблюдая которые вы всегда будете видимыми в списке и появляться первыми в поле зрения ваших потенциальных партнеров.

Ранее сообщалось, как Tinder запустил поиск партнеров для посещения свадьбы.

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любовь советы знакомства tinder дейтинговое приложение
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