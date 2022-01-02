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Добыча нефти в Ливии сократится на 200 тыс. баррелей в сутки

Весь мир
Добыча нефти в Ливии сократится на 200 тыс. баррелей в сутки
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 2 января. Добыча нефти в Ливии в скором времени сократится на 200 тыс. баррелей в сутки по причине проведения необходимых ремонтных работ на магистральном трубопроводе, соединяющем месторождения Самах и Ад-Дахра с портом Ас-Сидра.

Компания Waha Oil подготовила все техническое оборудование для восстановления утраченных труб. Ожидается, что в течение недели, начиная с 4 января, страна значительно снизит производство, а прибыль уменьшится ориентировочно на 107 млн долларов, сообщила Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии на своей странице в Facebook.

«Несмотря на все это, ННК и ее дочерние предприятия стремятся сократить период технического обслуживания и работать быстро. Мы уверены в наших вспомогательных кадрах и их способности непрерывно по мере необходимости мобилизовать силы для возобновления производства», —добавлено в заявлении.

В сообщении корпорации отмечается, что председатель совета директоров Мустафа Саналла неоднократно указывал на сложность ситуации, в которой оказалась нефтяная сфера по причине утечки топлива, ухудшения состояния наземных объектов и их незаконных закрытий.

«Негативно влияет отсутствие утвержденных бюджетов, которые обеспечили бы сохранение целостности активов национального нефтяного сектора. Более того, оно отрицательно скажется на доходах государственной казны. Все это в совокупности является результатом неспособности руководящих органов второй год подряд решить вопрос об утверждении бюджета», — говорится в заявлении ННК.

Ранее власти Ливии сообщили о намерении в 2022 году поднять уровень добычи до 2 млн баррелей в сутки. Об этом в интервью для СМИ рассказал замминистра нефти Рифаат Мухаммед аль-Аббар.

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ливия
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