МИД РФ назвал успокаивающими сигналы о признании вакцины «Спутник V» ВОЗ

Москва, 2 января. Россия увидела обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По словам дипломата, Москва расценивает их как успокаивающие действия.

«Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политесс по отношению к России», — цитирует Панкина РИА Новости.

Ранее в ВОЗ заявили, что препарат от коронавируса «Спутник V» может получить сертификацию в 2022 году. Тем временем Аргентина отметила превосходство вакцины «Спутник V» над американскими аналогами. Об этом рассказала аргентинский эпидемиолог Габриэла Пиовано.