Пользователи Facebook назвали позором странный костюм министра обороны Украины Резникова

Киев, 2 января. Внешний вид министра обороны Украины Алексея Резникова вызвал бурную реакцию среди пользователей социальной сети Facebook. Украинские комментаторы посоветовали чиновнику подобрать нормальный костюм.

Новый год президент Украины Владимир Зеленский начал с назначения командующим Силами территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина. Пресс-служба главы государства опубликовала на официальной странице в Facebook фотографию с мероприятия, на которой, в частности, запечатлены Зеленский, Галушкин и Резников.

Особое внимание привлек именно министр обороны, опозорившийся перед согражданами из-за своего внешнего вида. Так, его странный костюм украинцы сравнили с «бронелифчиком».

«А кто этот в с трудом застегнутом пиджаке справа? Там у него бронелифчик?» — поинтересовался один из пользователей Facebook.

president.gov.ua / CC BY 4.0 / Офіс Президента України

Другой комментатор иронично подчеркнул, что Резников «великолепен» в своем одеянии. При этом участники обсуждения обратили внимание на попытки пресс-службы Зеленского удалять неудобные комментарии.

«А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм? Потому что мне стыдно», — написал пользователь Владимир.

Верховная рада Украины назначила Алексея Резникова министром обороны страны на заседании 4 ноября. Чиновника на этот пост рекомендовал президент Владимир Зеленский.