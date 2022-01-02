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Именинник Жигунов назвал секрет своей привлекательности в 59 лет
Шоу-бизнес
Именинник Жигунов назвал секрет своей привлекательности в 59 лет
фото из личного архива Сергея Жигунова  / 

2 января день рождения отмечает заслуженный актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов. Главному «Гардемарину» страны исполнилось 59 лет. В беседе с ФАН именинник сообщил, что накануне улетел из Москвы в Крым.

«Я вчера уехал в Крым. Тут очень тепло. И я собираюсь с удовольствием здесь провести свой день рождения. У меня начинается работа над картиной «Одесса». Поэтому сейчас я совмещаю служебную командировку и отдых. Мой новый проект — это сериал «Одесса» для канала НТВ. В январе как раз должны начаться съемки. Я креативный продюсер сериала и собираюсь также сниматься в нем», — объяснил заслуженный артист России.

Именинник Жигунов назвал секрет своей привлекательности в 59 лет
Федеральное агентство новостей /

Актер был женат три раза: два из них на одной и той же женщине. А еще в его копилке — десяток романов с самыми яркими актрисами нашего кинематографа. Дамы и сегодня оглядываются ему вслед. На вопрос, как удается сохранять такую прекрасную форму, Сергей Жигунов детально отвечать не стал, списав все на гены.

«Думаю, что надо сказать маме с папой спасибо в первую очередь!» — стеснительно сообщил артист.

Зато о планах на предстоящий год жизни кинорежиссер и продюсер рассказал более охотно.

«В новом году своей жизни мне бы хотелось, чтобы мои довольно обширные планы осуществились. В детали углубляться не буду. Потому что у нас не принято до реальной стадии осуществления проектов их озвучивать. Поэтому я пока промолчу, но у меня много задумок, планов», — сообщил именинник.

Именинник Жигунов назвал секрет своей привлекательности в 59 лет
instagram.com / @zhigunov_sergey_offical

Огромная популярность к Сергею Жигунову пришла после фильма «Гардемарины, вперед!». Став звездой, он оказался желанным актером в различных советских, а потом российских кинопроектах. В его послужном списке, как правило, были романтические герои. В частности, актер сыграл центральные роли в фильмах «Подземелье ведьм», «Сердца трех», «Принцесса на бобах», а также в новой части известной франшизы «Виват, гардемарины». Эти, а также некоторые другие работы окончательно утвердили Сергея Жигунова в качестве новой звезды российского кинематографа.

Именинник Жигунов назвал секрет своей привлекательности в 59 лет
фото из личного архива Сергея Жигунова /

Кроме того, Жигунов проявил себя в качестве продюсера. Он успешно спродюсировал около 30 различных фильмов и телесериалов. Среди таковых наиболее известными стали проекты «Однажды в Ростове», «Луной был полон сад», «Что сказал покойник», «Пан или пропал», «Графиня де Монсоро», «Приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина», а также многие другие ленты. Во многих проектах Жигунов участвовал и как актер. А в 2013 году Сергей Жигунов попробовал себя в новом амплуа, в качестве режиссера и сценариста представив зрителям фильм, а затем и сериал «Три мушкетера».

Ранее заслуженный артист России Сергей Жигунов через суд потребовал признать себя соавтором сценария сериала «В парке Чаир». Из-за этого актер, по его словам, получил угрозы со стороны кинокомпании «Амедиа».

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Все новости / Шоу-бизнес / Именинник Жигунов назвал секрет своей привлекательности в 59 лет
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