Прекрасный гардемарин: топ-5 ярких ролей Сергея Жигунова

2 января российскому актеру кино и телевидения, кинорежиссеру и продюсеру Сергею Жигунову исполняется 59 лет. Выходец из актерской семьи, он начал заниматься творчеством еще в школьные годы, а во время учебы в Театральном училище имени Б. В. Щукина начал сниматься в кино. В день рождения обаятельного артиста ФАН вспоминает его роли на большом и малом экране.
Гардемарины, вперед! (1987)
Начало киносаги Светланы Дружининой о приключениях молодых курсантов навигацкой школы. Все трое невольно становятся впутаны в заговор против императрицы Елизаветы, взошедшей на престол. Теперь им придется не только отстоять свою честь, но и ни много ни мало спасти отечество от предателей.
Съемки этой картины могли закончиться для Жигунова плачевно: во время фехтовального боя он получил серьезную травму и попал почти на месяц в госпиталь. Из-за этого роль гардемарина Александра Белова, которого играл артист, пришлось озвучивать Олегу Меньшову. В 1991 году на экраны вышло продолжение под названием «Виват, гардемарины!».
Сердца трех (1992)
Через пару лет на экраны вышла не менее захватывающая лента, ставшая экранизацией одноименного романа Джека Лондона. По сюжету, молодой миллионер Фрэнсис Морган вместе с родственником-банкротом Генри (его играет Жигунов) отправляются на поиски клада, спрятанного их далеким предком. Путешествие становится еще интереснее, когда к искателям присоединяется очаровательная Леонсия Солано, в которую влюбляются оба молодых человека.
Моя прекрасная няня (2004–2008)
Комедийный сериал о прелестной няне Вике, шедший по телеканалу СТС, стал по-настоящему культовым в свое время. Тандем Анастасии Заворотнюк, сыгравшей няню, и Сергея Жигунова, исполнившего роль московского продюсера, был привлекателен и сделал свое дело: зрители с упоением наблюдали за развитием их истории и ждали, конечно, свадьбы. По закону жанра так и случилось — хэппи-энд настал для всех, кто того заслужил.
Рита (2010)
Чувственная мелодрама с Сергеем Жигуновым и Еленой Яковлевой в главных ролях. Сюжет лишь на первый взгляд перекликается с предыдущей картиной в списке, однако здесь герои, олигарх и нанятая им няня — совсем иные. Обоим слегка за 40, оба через многое прошли и не могут в полной мере доверять людям. Однако через череду трудностей и обид они находят путь друг к другу и возможность быть вместе.
Беглые родственники (2016)
Одна из относительно свежих работ актера, достойная внимания. В центре сюжета — Дима, сын олигарха и возлюбленный простой девушки Юли, чьи родители небогаты. По ходу их любовной истории выясняется, что когда-то родители Юли были обмануты тем самым олигархом, которого теперь разыскивают за организацию строительной пирамиды. Главному герою придется примирить враждующих родственников, прокормить обанкротившихся родителей, а главное — не потерять любовь. Эксцентричная комедия о том, что семью не выбирают, но любят все равно.