Прекрасный гардемарин: топ-5 ярких ролей Сергея Жигунова

2 января российскому актеру кино и телевидения, кинорежиссеру и продюсеру Сергею Жигунову исполняется 59 лет. Выходец из актерской семьи, он начал заниматься творчеством еще в школьные годы, а во время учебы в Театральном училище имени Б. В. Щукина начал сниматься в кино. В день рождения обаятельного артиста ФАН вспоминает его роли на большом и малом экране.

Гардемарины, вперед! (1987)

Кадр из фильма «Виват, гардемарины!» /

Начало киносаги Светланы Дружининой о приключениях молодых курсантов навигацкой школы. Все трое невольно становятся впутаны в заговор против императрицы Елизаветы, взошедшей на престол. Теперь им придется не только отстоять свою честь, но и ни много ни мало спасти отечество от предателей.

Съемки этой картины могли закончиться для Жигунова плачевно: во время фехтовального боя он получил серьезную травму и попал почти на месяц в госпиталь. Из-за этого роль гардемарина Александра Белова, которого играл артист, пришлось озвучивать Олегу Меньшову. В 1991 году на экраны вышло продолжение под названием «Виват, гардемарины!».

Сердца трех (1992)

Кадр из фильма «Сердца трех» /

Через пару лет на экраны вышла не менее захватывающая лента, ставшая экранизацией одноименного романа Джека Лондона. По сюжету, молодой миллионер Фрэнсис Морган вместе с родственником-банкротом Генри (его играет Жигунов) отправляются на поиски клада, спрятанного их далеким предком. Путешествие становится еще интереснее, когда к искателям присоединяется очаровательная Леонсия Солано, в которую влюбляются оба молодых человека.

Моя прекрасная няня (2004–2008)

Кадр из сериала «Моя прекрасная няня» /

Комедийный сериал о прелестной няне Вике, шедший по телеканалу СТС, стал по-настоящему культовым в свое время. Тандем Анастасии Заворотнюк, сыгравшей няню, и Сергея Жигунова, исполнившего роль московского продюсера, был привлекателен и сделал свое дело: зрители с упоением наблюдали за развитием их истории и ждали, конечно, свадьбы. По закону жанра так и случилось — хэппи-энд настал для всех, кто того заслужил.

Рита (2010)

Кадр из фильма «Рита» /

Чувственная мелодрама с Сергеем Жигуновым и Еленой Яковлевой в главных ролях. Сюжет лишь на первый взгляд перекликается с предыдущей картиной в списке, однако здесь герои, олигарх и нанятая им няня — совсем иные. Обоим слегка за 40, оба через многое прошли и не могут в полной мере доверять людям. Однако через череду трудностей и обид они находят путь друг к другу и возможность быть вместе.

Беглые родственники (2016)

Кадр из фильма «Беглые родственники» /

Одна из относительно свежих работ актера, достойная внимания. В центре сюжета — Дима, сын олигарха и возлюбленный простой девушки Юли, чьи родители небогаты. По ходу их любовной истории выясняется, что когда-то родители Юли были обмануты тем самым олигархом, которого теперь разыскивают за организацию строительной пирамиды. Главному герою придется примирить враждующих родственников, прокормить обанкротившихся родителей, а главное — не потерять любовь. Эксцентричная комедия о том, что семью не выбирают, но любят все равно.