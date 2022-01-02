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Финансовые эксперты спрогнозировали рост банковских ставок до 10%
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Финансовые эксперты спрогнозировали рост банковских ставок до 10%

Экономика
Финансовые эксперты спрогнозировали рост банковских ставок до 10%
www.pexels.com

Москва, 2 января. Банковские ставки по рублевым вкладам могут вырасти до 10% годовых, пишет «Российская газета» со ссылкой на маркетплейс «Банки.ру».

Банк России в декабре 2021 года повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5%. Вскоре финансовые учреждения начали увеличивать проценты по депозитам. Если в начале прошлого года доходность вкладов находилась на уровне 4,49%, то сейчас она составляет 8-9%,. Средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках страны в конце первой декады декабря равнялась 7,38%, что является максимальным показателем с мая 2019 года.

Однако торопиться с деньгами в банк раньше февраля не стоит, убежден аналитик «Банки.ру» Вадим Тихонов. По его прогнозу, максимальные депозитные ставки можно будет увидеть уже в первом квартале 2022 года.

Руководитель отдела аналитики сервиса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин полагает, что общий спрос на вклады в 2022 году увеличится. Он также ожидает повышения конкуренции между банками.

Банкир Александр Сычков ранее дал рекомендации по грамотному выбору вклада. По его словам, клиентам не стоит верить рекламным слоганам и нужно тщательно анализировать все имеющиеся на рынке предложения.

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