Пекин, 2 января. Очередная попытка Великобритании напомнить о своем былом могуществе с треском провалилась из-за маневров российских истребителей МиГ-31, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, публикацию которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на недавнюю встречу британских ВМС с Воздушно-космическими силами РФ. Инцидент произошел в Средиземном море, поставив Лондон в крайне неудобное положение.

«Британская корабельная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth внезапно столкнулась в Средиземном море с военными самолетами из России», — говорится в статье.

Радары засекли приближающиеся к кораблям неопознанные объекты. Когда выяснилось, что в небе были замечены российские истребители МиГ-31, напряжение среди британских моряков достигло предела. Нервная реакция объяснялась тем, что Москва решила оснастить данную модель самолетов гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Боеприпас, скорость которого в десять раз выше звуковой, не оставляет шанса вражеским судам. Не удивительно, что Британия уже была готова попрощаться с авианосцем Queen Elizabeth из-за одного маневра российских ВКС.

Федеральное агентство новостей /

В тот день истребители принимали участие в учениях, потому не обратили никакого внимания на корабли британского флота. Встреча заняла всего несколько секунд, но определенно застала Лондон врасплох, заключили в Sohu.

Ранее сообщалось о неожиданной реакции Пентагона на карибские маневры бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь». Эксперты уверены, что США подтвердили свою беспомощность против ВКС РФ.