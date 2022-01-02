Немецкий политик Нурипур не исключил новых санкций против «Северного потока — 2»

Берлин, 2 января. В случае «вторжения» России на Украину запуск «Северного потока — 2» следует поставить под вопрос. Об этом заявил немецкий политик Омид Нурипур.

По словам претендента на пост главы германской партии «Союз-90/зеленые», масштабный проект газопровода имеет огромное политическое значение. Сейчас строительство «Северного потока — 2» завершено, стоит вопрос о его сертификации.

«Мы будем придерживаться законодательства. Если Еврокомиссия и Федеральное сетевое агентство придут к заключению, что нет правовой основы для его запуска, то газ по нему не потечет», — сказал Нурипур.

Политик добавил, что если Россия «вторгнется» на Украину, то за это могут последовать санкции, в том числе против газопровода. В данный момент решение о старте работы «СП-2» находится не в руках политиков, заключил он.

Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток — 2» готов начать экспортные поставки российского газа. Об этом заявил председатель правления холдинга «Газпром» Алексей Миллер.