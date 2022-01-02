Звезду фильмов про Джеймса Бонда Дэниэла Крэйга наградили рыцарским орденом

Лондон, 2 января. Актер Дэниэл Крэйг, получивший наибольшую известность благодаря фильмам про Джеймса Бонда, удостоен британского рыцарского Ордена Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Актер был награжден степенью кавалера ордена. В 2021 году Крэйг получил звание почетного командующего Королевского флота Великобритании. Артист принял участие в пяти последних фильмах про агента 007, снятых по мотивам книг писателя и офицера британской военной разведки Яна Флеминга.

Ранее актер Генри Кавилл допустил, что может стать следующим исполнителем роли Джеймса Бонда в знаменитой кинофраншизе. Артист получил наибольшую популярность после кинокомикса «Человек из стали», позже он играл роль Геральта из Ривии в «Ведьмаке».