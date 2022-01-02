Политолог Третьяков предсказал окончательный распад Украины в 2022 году

Киев, 2 января. 2022 год станет последним для Украины как единого, независимого государства, и украинская власть об этом прекрасно знает.

Поэтому Зеленский и его команда и делают сейчас упор на создании сил территориальной обороны и заранее готовят поле для тотальной мобилизации. Закон о постановке на воинский учет практически всех женщин до 60 лет служит именно этой цели. Война с выдуманным агрессором — лишь прикрытие, а вот междоусобная война на фоне социального взрыва и мятежа становится все более реальной. Уже в этом году Украина в ее нынешнем виде прекратит свое существование.

С таким неутешительным для многих украинцев прогнозом в студии политического ток-шоу «60 минут» выступил политолог Виталий Третьяков, подчеркнув, что приблизительный сценарий скорого распада Украины можно увидеть уже невооруженным взглядом. Экономический кризис здесь достиг своей последней стадии. Украинцы всегда жили по большей части домашним хозяйством, поэтому жители сельской местности могут еще долго протянуть даже после дефолта и полного разрушения экономики. Города же не имеют таких преимуществ, поэтому скоро там вспыхнут вооруженные бунты. Именно поэтому украинская власть в спешке принялась формировать силы территориальной обороны по регионам. Им нужны силовики, которые будут подавлять мятежи на местах, но это неправильный путь. Насилие в данном случае породит еще больше насилия, и Украина рассыплется.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

«Никто на Украину нападать не будет просто потому, что в этом нет нужды. В 2022 году продолжится и скорее всего закончится территориальный распад Украины. Не буду очерчивать новые границы, но это безусловно произойдет. И это понимают некоторые украинские политики, в том числе и те, кто имеет какое-то влияние на президента. Создание территориальной обороны и вся эта чушь про партизанщину указывают не на подготовку к большой войне, хотя западных партнеров Киев кормит именно этими россказнями. На самом деле на Банковой понимают, что уже в этом году многие большие города могут вспыхнуть, и заранее создают отряды карателей. Только это не поможет и еще больше распалит народ. В 2022 году Украина полностью распадется. Времени у нх уже не осталось», — заверил публику политолог.

Третьяков добавил, что распад Украины ускорит уход из страны американцев и отказ от поддержки киевского режима. Хоть американцы и надеются замотать и продлить до бесконечности переговоры с РФ по гарантиям безопасности, Москва добьется своего, причем очень быстро. Последние заявления МИД РФ не оставляют США поля для маневров. Американцам придется покинуть Украину, после чего украинской власти сложно будет удержать регионы от бунта. Столь сокрушительный геополитический провал уничтожит авторитет президента и центральной власти в целом, чем и воспользуются местные элиты, перекупив тех самых бойцов территориальной обороны.

Ранее народный депутат Верховной Рады Олег Волошин предсказал поражение украинской армии за 8 минут в случае наступления в Донбассе.