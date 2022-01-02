Стас Михайлов сфотографировался с любимой тещей и дочерью за новогодним столом

Москва, 2 января. Певец и любимец российских женщин Стас Михайлов часто хвалится своими дочерями Иванной и Марией. Лестно высказывался он и о своей жене Инне, и о матери своей супруги — Любови Леонидовне, пишет Teleprogramma.pro. Жена исполнителя унаследовала привлекательную внешность от своей матери. Белокурые волосы и приятные черты лица. Артист очень любит свою семью и даже не в новогодние праздники собирается с ними за одним столом.

Любовь Леонидовна не удержалась и в личном блоге поделилась фотографией со звездным зятем и внучкой Иванной. Для снимка теща артиста примерила роскошную шубу в лавандовых тонах. Такой оттенок очень актуален в 2022 году, о чем не раз заявляла народный стилист Эвелина Хромченко.

У Инны Михайловой также есть дочь от первого брака — Ева Канчельскис. Ее отец — известный футболист Андрей Канчельскис.

Напомним, что Ева родилась в 1999 году в шотландском городе Глазго. Также в этом браке родился и сын — Андрей Андреевич Канчельскис.

Стоит отметить, что Ева Канчельскис прекрасно ладит со Стасом Михайловым. Известно, что девушка планирует в будущем связать свою жизнь с политикой. Получится ли у нее, покажет время.

До союза с Инной у Стаса Михайлова тоже было двое детей — это сын Никита и дочь Дарья.

Ранее Стас Михайлов сообщил, что не обходится без салата оливье на Новый год.