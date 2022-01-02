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Тухель может не выпустить Лукаку в матче с «Ливерпулем» после интервью игрока

Спорт
Тухель может не выпустить Лукаку в матче с «Ливерпулем» после интервью игрока
Global Look Press  /  Adam Davy via www.imago-images.d

Лондон, 2 января. Главный тренер «Челси» Томас Тухель может наказать бельгийского форварда Ромелу Лукаку за интервью, в котором футболист заявил, что недоволен игровой схемой наставника лондонцев.

Согласно сведениям таблоида The Guardian, немецкий специалист остался недоволен комментариями Лукаку и может не выпустить его на предстоящий матч Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем». Если тренер примет решение не допустить 28-летнего футболиста к этому матчу, то на позиции нападающего в стартовом составе лондонцев выйдет Кай Хаверц.

Встреча 21-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 2 января.

Напомним, в августе 2021 года Лукаку перешел из «Интера» в «Челси». Бельгиец отмечал, что пришло самое подходящее время для того, чтобы заявить о себе в полной мере в АПЛ. Футболист выступал в «Челси» с 2011 по 2014 год.

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челси лукаку тухель
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