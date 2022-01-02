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Бородина жестко ответила Омарову на обвинения в изменах с его другом

Шоу-бизнес
Бородина жестко ответила Омарову на обвинения в изменах с его другом
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 2 января. Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала обвинения в изменах от своего бывшего мужа Курбана Омарова, заявившего о наличии видеодоказательств его слов.

Омаров своими заявлениями пытается привлечь к себе внимание и увеличить активность в соцсетях, заявила Бородина.

«Печально это все и жалко, Омаров хочет таким образом привлечь к себе внимание аудитории и повысить активность на своей странице в Instagram. Видно, 17-летние любовницы уже не справляются», — цитирует Бородину StarHit.

Телезвезда призналась, что могла бы многое рассказать про Омарова, но предпочитает хранить молчание ради их общей дочери Теоны. По ее мнению, девочка не заслуживает знать правду про своего отца, так как там много «грязи». Бородина добавила, что она не совершала измен и не врала, а все, связанное с этим браком, уже в прошлом.

Ранее Омаров обвинил телеведущую в изменах. В Stories соцсети Instagram он опубликовал несколько текстов, в которых сначала призвал подписчиков быть осторожнее с друзьями, так как они могут вступить в интимную связь с их женами. А затем заявил, что имеет видеоподтверждение своих слов, которое намерен обнародовать, если ему запретят встречаться с дочерью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бородина жестко ответила Омарову на обвинения в изменах с его другом
измена бородина омаров
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