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Экономист Масленников назвал реформы 1990-х годов в России «мерами скорой помощи»

Экономика
Экономист Масленников назвал реформы 1990-х годов в России «мерами скорой помощи»
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 2 января. Реформы, проводимые в РФ после распада СССР, были необходимы в 1990-х годах. Об этом заявил руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

По его мнению, принимаемые властями в 1990-е годы меры так или иначе сработали. Однако экономические реформы не получили быстрого и адекватного продолжения другими реформами.

«Все это естественно растягивало эту шоковую терапию, и они не были в полном объеме реализованы. Наверное, их нужно было делать еще раньше. Но уже то, что случилось, то и случилось. Можно было бы аккуратнее с освобождением цен, можно было нужно освобождать оптовые вслед за розничными. Приватизация — не бесспорная. Ее можно было начинать с новых предприятий, тем самым, закрывая дефицит предложения», — приводит слова Масленникова URA.RU.

Он сравнивает экономические реформы с мерами скорой помощи и реанимации. По мнению экономиста, в условиях, которые были в 1990-х, такие действия были абсолютно неизбежны, иначе дальнейшая судьба России стояла бы под вопросом.

Экономические реформы начались в России с января 1992 года. Они предполагали либерализацию цен, свободу внешней торговли, реорганизацию налоговой системы и в целом переход страны к рыночной экономике.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, как в 1990-е годы в правительстве страны работали кадровые сотрудники ЦРУ. Он также вспомнил о двойных агентах ФСБ.

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масленников реформы экономика россии 90-е
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