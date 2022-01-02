Немецкий политик Нурипур назвал невыполнимыми требования России о гарантиях безопасности

Берлин, 2 января. Требования России о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток являются невыполнимыми. Об этом заявил немецкий политик Омид Нурипур.

Как считает претендент на пост главы германской партии «Союз-90/зеленые», правящая в ФРГ коалиция, состоящая из Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и свободных демократов, «договорилась сохранить открытой перспективу вступления Украины в ЕС». Аналогичной позиции Германия придерживается в отношении Грузии и Молдавии, указал Нурипур.

«Мы не можем заключать сделки с Россией за счет суверенитета и неприсоединения к блокам третьей стороны. Украина сама должна решить, хочет ли она вступить в НАТО, и тогда мы поговорим о том, соблюдены ли критерии», — высказался политик.

Сейчас Альянс решил не закрывать дверь для Украины, но вопрос присоединения той или иной страны к НАТО решается не в Берлине, Москве, Брюсселе или Вашингтоне, заключил он.

Ранее политический эксперт Алексей Фещенко посоветовал Украине «не лезть» в НАТО. По его словам, Киеву следует научиться самостоятельно решать свои проблемы и наконец сформировать собственную национальную идею.