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Посол Нечаев пообещал «непременную» реакцию РФ на прекращение вещания RT DE в Германии

Политика
Посол Нечаев пообещал «непременную» реакцию РФ на прекращение вещания RT DE в Германии
Невские Новости  /  Вероника Галачиева

Москва, 2 января. Россия «непременно» отреагирует на блокировку телеканала RT DE в Германии. Об этом заявил посол в Берлине Сергей Нечаев.

Российский дипломат прокомментировал прекращение вещания RT DE в ФРГ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также пригрозила ответом на решение Берлина.

«С российской стороны непременно последует реакция», — сказал Нечаев в интервью агентству DPA.

Ранее RT со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян анонсировал запуск круглосуточного новостного канала на немецком языке. В первый же день YouTube заблокировал RT DE. Руководство телеканала выясняло причины случившегося.

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Все новости / Политика / Посол Нечаев пообещал «непременную» реакцию РФ на прекращение вещания RT DE в Германии
германия rt посол нечаев
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