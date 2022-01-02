Посол Нечаев пообещал «непременную» реакцию РФ на прекращение вещания RT DE в Германии

Москва, 2 января. Россия «непременно» отреагирует на блокировку телеканала RT DE в Германии. Об этом заявил посол в Берлине Сергей Нечаев.

Российский дипломат прокомментировал прекращение вещания RT DE в ФРГ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее также пригрозила ответом на решение Берлина.

«С российской стороны непременно последует реакция», — сказал Нечаев в интервью агентству DPA.

Ранее RT со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян анонсировал запуск круглосуточного новостного канала на немецком языке. В первый же день YouTube заблокировал RT DE. Руководство телеканала выясняло причины случившегося.