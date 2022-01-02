Россиянам объяснили, как можно повысить пенсию без формирования накоплений

Москва, 2 января. Существует два варианта увеличить свою пенсию, не делая при этом собственных накоплений. Такое заявление сделала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Для этого нужно выйти на пенсию позже положенного срока или монетизировать льготы, приводятся советы эксперта на сайте КПРФ.

Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии около 40%, отметила экономист. Кроме того, важно получать «белую» заработную плату: тогда гражданин накопит больше индивидуальных пенсионных баллов.

С 1 января 2021 года страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%. Размер фиксированной выплаты после индексации достигнет 6 401 руб. В апреле ожидается повышение социальных пенсий на 7,7%.