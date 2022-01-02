Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 января 12:01
12:00
Видео
Моржи из Челябинской области устроили массовое купание перед Новым годом
11:58
Спорт
Хавбек «Славен Белупо» Главчич рассказал об интересе со стороны ЦСКА
11:57
Армия
Обновленные Т-72 и партия автоматов АК-12 были переданы на базу ВС РФ в Таджикистане
11:55
Общество
Российские медики выявили 18 233 новых случая заражения COVID-19 в стране за сутки
11:49
Политика
МИД РФ назвал успокаивающими сигналы о признании вакцины «Спутник V» ВОЗ
11:48
Общество
Первое новолуние 2022 года: лунный календарь от Elle на 2 января
11:47
Армия
Пользователи Facebook назвали позором странный костюм министра обороны Украины Резникова
11:44
Общество
Врач Хоманов предупредил о росте заболеваний COVID-19 в России после новогодних праздников
11:37
Экономика
Финансовые эксперты спрогнозировали рост банковских ставок до 10%
11:32
Весь мир
Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россиянам объяснили, как можно повысить пенсию без формирования накоплений

  /   Обновлено: 02 января 2022 11:47
Экономика
Россиянам объяснили, как можно повысить пенсию без формирования накоплений
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 января. Существует два варианта увеличить свою пенсию, не делая при этом собственных накоплений. Такое заявление сделала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Для этого нужно выйти на пенсию позже положенного срока или монетизировать льготы, приводятся советы эксперта на сайте КПРФ.

Выход на пенсию даже на пять лет позже дает прибавку к страховой пенсии около 40%, отметила экономист. Кроме того, важно получать «белую» заработную плату: тогда гражданин накопит больше индивидуальных пенсионных баллов.

С 1 января 2021 года страховые пенсии будут проиндексированы на 5,9%. Размер фиксированной выплаты после индексации достигнет 6 401 руб. В апреле ожидается повышение социальных пенсий на 7,7%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россиянам объяснили, как можно повысить пенсию без формирования накоплений
пенсионеры пенсия выплаты
Комментировать