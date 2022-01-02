СМИ назвали 2021 год «самым смертоносным» в истории Чикаго

Чикаго, 2 января. В Чикаго в 2021 году произошло 797 убийств, что является рекордом за последнюю четверть века. Об этом сообщает FOX News.

2021 ends as Chicago's deadliest year in a quarter century https://t.co/aKYOzOiyQ1 — Fox News (@FoxNews) January 1, 2022

По данным департамента полиции Чикаго, 2021 год закончился 797 убийствами, что на 25 больше, чем было зафиксировано в 2020 году, и на 299 больше чем в 2019. Всего за год произошло 3,5 тыс. инцидентов со стрельбой, по сравнению с 3,2 тыс. в 2020 и 2,1 тыс. в 2019. Город является абсолютным рекордсменом по количеству убийств: в США он опередил Нью-Йорк и Лос-Анджелес, в которых по состоянию на конец декабря было зарегистрировано на 300 подобных преступлений меньше.

«Мы все знаем, что этот год был непростым здесь, в городе Чикаго. Слишком многие семьи страдают от потери близких людей из-за бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия», — заявил суперинтендант полиции Дэвид Браун.

По его словам, основная часть подобных преступлений является результатом конфликтов между конкурирующими бандами. По итогам года было раскрыто 400 убийств и изъято 12 тыс. единиц различного оружия. В планах департамента увеличить количество офицеров с 1,1 тыс. до 1,3 тыс. в течение первых нескольких месяцев 2022 года. Цель состоит в том, чтобы сократить нагрузку с пяти до двух-трех дел на сотрудника.

В начале декабря 2021 года американские СМИ сообщили, что 12 городов США побили свои рекорды по количеству убийств, среди них Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Колумбус, Индианаполис, Луисвилл и другие.