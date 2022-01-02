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СМИ назвали 2021 год «самым смертоносным» в истории Чикаго

Весь мир
СМИ назвали 2021 год «самым смертоносным» в истории Чикаго
unsplash.com  / 

Чикаго, 2 января. В Чикаго в 2021 году произошло 797 убийств, что является рекордом за последнюю четверть века. Об этом сообщает FOX News.

По данным департамента полиции Чикаго, 2021 год закончился 797 убийствами, что на 25 больше, чем было зафиксировано в 2020 году, и на 299 больше чем в 2019. Всего за год произошло 3,5 тыс. инцидентов со стрельбой, по сравнению с 3,2 тыс. в 2020 и 2,1 тыс. в 2019. Город является абсолютным рекордсменом по количеству убийств: в США он опередил Нью-Йорк и Лос-Анджелес, в которых по состоянию на конец декабря было зарегистрировано на 300 подобных преступлений меньше.

«Мы все знаем, что этот год был непростым здесь, в городе Чикаго. Слишком многие семьи страдают от потери близких людей из-за бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия», — заявил суперинтендант полиции Дэвид Браун.

По его словам, основная часть подобных преступлений является результатом конфликтов между конкурирующими бандами. По итогам года было раскрыто 400 убийств и изъято 12 тыс. единиц различного оружия. В планах департамента увеличить количество офицеров с 1,1 тыс. до 1,3 тыс. в течение первых нескольких месяцев 2022 года. Цель состоит в том, чтобы сократить нагрузку с пяти до двух-трех дел на сотрудника.

В начале декабря 2021 года американские СМИ сообщили, что 12 городов США побили свои рекорды по количеству убийств, среди них Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Колумбус, Индианаполис, Луисвилл и другие.

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