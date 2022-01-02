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Валерий Карпин высказался о награде в номинации «Тренер года»

Спорт
Валерий Карпин высказался о награде в номинации «Тренер года»
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Москва, 2 января. Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин, комментируя получение премии «Матч ТВ» в номинации «Тренер года», назвал достижение, за которое он действительно мог бы себя похвалить.

По словам главного тренера национальной команды, для получения соответствующей награды необходимо выиграть первенство мира.

«Честно говоря, не очень понимаю, с чем связана такая награда. Мы ничего не выиграли, какой-то поставленной цели тоже не добились. Почему выбор пал именно на меня — не представляю. Наверное, это все-таки какой-то аванс, который, будем надеяться, себя оправдает. Что должно произойти, чтобы я себя похвалил? Я должен выиграть чемпионат мира, например», — сказал Карпин на вручении награды.

В числе кандидатов на премию также были главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак, наставник по фигурному катанию Этери Тутберидзе, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова и главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Ранее Карпина раскритиковали за новогодний наряд в его Instagram-аккаунте. По словам подписчиков специалиста, наставник сборной России не должен одеваться соответствующим образом.

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Все новости / Спорт / Валерий Карпин высказался о награде в номинации «Тренер года»
футбол семак награда карпин
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