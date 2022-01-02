Sohu: маневры российских Ту-160 у южных границ США вызвали неожиданную реакцию Пентагона

Пекин, 2 января. Американские военные оказались в крайне неудобном положении после карибских маневров бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь» Воздушно-космических сил РФ, пишет Sohu.

По мнению китайских аналитиков, материал которых приводит «ПолитРоссия», Ту-160 и сегодня впечатляют своими характеристиками, хотя разработали их еще во времена Советского Союза. По скорости «Белые лебеди» не имеют равных даже среди самых современных аналогов.

Недавно эти бомбардировщики проводили патрулирование в небе над Карибским морем, вызвав весьма неожиданную реакцию Пентагона. Пара Ту-160 приблизилась к границам американского штата Флорида. Хотя самолеты держались на значительном расстоянии, не нарушая воздушного пространства Соединенных Штатов, они все равно представляли опасность для американцев. В сложившейся ситуации от Военно-воздушных сил США стоило бы ожидать ответных мер, но таковых не последовало. Пентагон лишь беспомощно наблюдал за маневрами ВКС РФ, осознавая, что американские истребители все равно не смогут догнать Ту-160.

wikipedia.org / Dmitry Terekhov

«Ту-160 хорош во многих компонентах — скорости, грузоподъемности, мощности вооружения. Но это еще не все. Одним из сильнейших его козырей стала способность уходить от преследования», — констатировали авторы Sohu.

Ранее военный эксперт Себастьян Роблин признал, что американские оборонные системы беспомощны против российских «Белых лебедей» и их вооружения. Возобновление производства бомбардировщиков, по его словам, стало для США неприятной новостью.