Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа

Тель-Авив, 2 января. Силы обороны Израиля нанесли авиаудары по целям палестинской исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа в ночь на 2 января в ответ на ракетный обстрел из прибрежного анклава.

«Истребители и вертолеты атаковали ряд целей на заводе по производству ракет, принадлежащем террористической группировке ХАМАС. Кроме того, танки атаковали военные позиции ХАМАС на границе с сектором Газа», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

סרטון מתקיפות צה"ל הלילה ברצועת עזה: pic.twitter.com/YsSqev18RY — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 2, 2022

По данным палестинских СМИ, израильские военные самолеты нанесли удар по аванпосту ХАМАС к западу от города Хан-Юнис, а танки атаковали цели в северной части анклава.

В свою очередь, боевики исламистского движения запустили несколько испытательных ракет в сторону моря. Кроме того, они обстреляли из зенитных орудий вертолеты ВВС Израиля, однако, по-видимому, не смогли нанести никакого ущерба. По данным The Jerusalem Times, ХАМАС использовал ПЗРК «Стрела-2» советского производства.

Информации о пострадавших или разрушениях в ходе боевых маневров не поступало.

Новогодний удар

Атаки армии Израиля по целям ХАМАС в секторе Газа были произведены в ответ на запуск двух ракет из палестинского анклава рано утром 1 января. Один снаряд упал недалеко от Тель-Авива, а другой — в районе кибуца Пальмахим к югу от города Ришон-ле-Цион.

По данным медиакорпорации Kan, израильские официальные лица считают, что ответственность за ракетный обстрел несет группировка «Палестинский исламский джихад», а не ХАМАС. Как отмечают СМИ, последняя передала Израилю через египетских посредников, что не несет ответственности за запуск снарядов.

Сообщается, что вооруженные группировки в секторе Газа оправдали ракетный обстрел «погодными условиями» и заявили, что данная атака на еврейское государство не была преднамеренной. Тем не менее Израиль проинформировал Египет о том, что этот инцидент является неприемлемым, независимо от того, были ли ракеты запущены случайно.

Video from Gaza reportedly shows the two rocket launches toward the coast of Tel Aviv this morning pic.twitter.com/EPoAQIpy6T — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 1, 2022

После обстрела из сектора Газа анонимные представители министерства обороны Израиля 1 января сообщили СМИ, что военные пообещали ответить на нападение.

Согласно новостному сайту Walla, Израиль передал сообщение египетским посредникам о том, что рассматривает ракетный обстрел как серьезную проблему, особенно после того, как 29 декабря на границе с анклавом израильский рабочий получил огнестрельное ранение.