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Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа
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Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа

Весь мир
Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа
Global Look Press  /  Ashraf Amra / Keystone Press Agency

Тель-Авив, 2 января. Силы обороны Израиля нанесли авиаудары по целям палестинской исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа в ночь на 2 января в ответ на ракетный обстрел из прибрежного анклава.

«Истребители и вертолеты атаковали ряд целей на заводе по производству ракет, принадлежащем террористической группировке ХАМАС. Кроме того, танки атаковали военные позиции ХАМАС на границе с сектором Газа», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

По данным палестинских СМИ, израильские военные самолеты нанесли удар по аванпосту ХАМАС к западу от города Хан-Юнис, а танки атаковали цели в северной части анклава.

В свою очередь, боевики исламистского движения запустили несколько испытательных ракет в сторону моря. Кроме того, они обстреляли из зенитных орудий вертолеты ВВС Израиля, однако, по-видимому, не смогли нанести никакого ущерба. По данным The Jerusalem Times, ХАМАС использовал ПЗРК «Стрела-2» советского производства.

Информации о пострадавших или разрушениях в ходе боевых маневров не поступало.

Новогодний удар

Атаки армии Израиля по целям ХАМАС в секторе Газа были произведены в ответ на запуск двух ракет из палестинского анклава рано утром 1 января. Один снаряд упал недалеко от Тель-Авива, а другой — в районе кибуца Пальмахим к югу от города Ришон-ле-Цион.

По данным медиакорпорации Kan, израильские официальные лица считают, что ответственность за ракетный обстрел несет группировка «Палестинский исламский джихад», а не ХАМАС. Как отмечают СМИ, последняя передала Израилю через египетских посредников, что не несет ответственности за запуск снарядов.

Сообщается, что вооруженные группировки в секторе Газа оправдали ракетный обстрел «погодными условиями» и заявили, что данная атака на еврейское государство не была преднамеренной. Тем не менее Израиль проинформировал Египет о том, что этот инцидент является неприемлемым, независимо от того, были ли ракеты запущены случайно.

После обстрела из сектора Газа анонимные представители министерства обороны Израиля 1 января сообщили СМИ, что военные пообещали ответить на нападение.

Согласно новостному сайту Walla, Израиль передал сообщение египетским посредникам о том, что рассматривает ракетный обстрел как серьезную проблему, особенно после того, как 29 декабря на границе с анклавом израильский рабочий получил огнестрельное ранение.

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