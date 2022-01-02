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Первое новолуние 2022 года: лунный календарь от Elle на 2 января

Общество
Первое новолуние 2022 года: лунный календарь от Elle на 2 января
piqsels.com  /  piqsels

Наступил Новый 2022 год — год Тигра по китайскому гороскопу. Многие переживают, что принесет им новый год. Тем более, что после пандемийных 2020-го и 2021-го все хотят надеяться на лучшее. Но мы не будем заглядывать слишком далеко, а поговорим о сегодняшнем дне — 2 января 2022 года. Лунный гороскоп поможет найти лазейку к успеху и личному счастью. Его нам предоставил журнал Elle.

Луна перешла в знак Козерога. Это означает, что сегодня первое новолуние 2022 года. В это день обязательно нужно поразмышлять о будущем и построить планы.

После ярких, насыщенных эмоций прошедших праздников, атмосфера сменяется на более ровный, спокойный поток энергии.

Совсем скоро придется вернуться к делам и заложить базу для новых проектов и свершений, переходить к фазе действий.

Идеальное время для работы логики. Обязательно обращайте внимание на интуицию. Сейчас как никогда голос в голове подскажет верное решение.

Если у вас уже намечены цели на наступающий лунный месяц, то пора переходить к следующему важному этапу — просчитыванию возможностей и рисков.

Идеальным советом для этого дня будет внимательность. Если в делах и в жизни возникают повторяющиеся ситуации, то их обязательно нужно отметить — такой анализ поможет избежать привычных ошибок.

Сегодня замечательный день для того, чтобы думать на ходу. Рекомендуется прогулка на свежем воздухе вместе со своими мыслями о будущем. Также можно просто медитировать дома или вовсе заняться дыхательными практиками или йогой.

Вечер можно посвятить сидению в тишине при свечах, ощутив, как личный «канал связи» с мирозданием наполняется светом. Сегодняшняя ночь принесет вещие сны. Их неплохо будет записать или запомнить.

Ранее сообщалось, как Валентина Матвиенко в прошлом году поздравила парламентариев с Новым годом по лунному календарю.

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