В Карабахе зреет противостояние с Пашиняном, Армения и Турция готовятся к переговорам

На прошедшей неделе Никол Пашинян и Ильхам Алиев снова встретились, Венгрия содействовала новому обмену пленными, а спецпредставители Турции и Армении назначили очную встречу в Москве. На этом фоне в Карабахе ответили на высказывания Пашиняна о статусе, а сам премьер под Новый год посетил боевые позиции войск на переднем крае.

Оперативная обстановка

Под Новый год на линии соприкосновения сторон обошлось без серьезных огневых контактов. Для поддержки морально-психологического состояния войск, а также для собственного пиара, позиции на переднем крае посетили лидеры Армении и Нагорного Карабаха.

Видео с армянских позиций, которые посетил Никол Пашинян, позволяет сделать пару выводов об их оборудовании. В глаза сразу же бросаются привычные по карабахской войне покрышки с щебнем и песком, которые не обеспечили должного уровня защиты от тяжелого вооружения. То есть даже «показные» опорные пункты у ВС Армении не заливаются бетоном, из них не строятся долговременные огневые сооружения, которые составляют основу устойчивой обороны. В очередной раз напрашивается вывод, что обороняться в случае гипотетического наступления Азербайджана пока никто особо и не собирается.

primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Армении

Командование ВС Азербайджана также провело инспекцию своих воинских частей в Кельбаджарском и Лачинском районах. Для строительства огневых точек на переднем крае азербайджанцы применяют не только покрышки, но и более надежные габионные конструкции. Из последних, к слову, построены и опорные пункты российских миротворцев.

Федеральное агентство новостей /

На слуху остается инцидент с убийством мирного жителя поселка Чартар Мартунинского района, которое было совершено 3 декабря. Прокуратура Карабаха 25 декабря опровергла заявления Баку, что мужчина «напал на азербайджанскую позицию и был убит в нескольких метрах от нее». Предпринятые следственные и иные действия позволяют заключить, что убийство совершено дальним выстрелом, после чего азербайджанские военные перенесли его тело с нейтральной зоны к своим позициям. Об этом свидетельствуют и данные видеокамер, расположенных по соседству.

В свою очередь, Баку утверждает, что 29 декабря в результате обстрела со стороны формирований Нагорного Карабаха под Агдамом получил ранения сотрудник компании Bakcell. Двое работников возвращались на машине после работ в районе Хачинчайского водохранилища и случайно выехали на армянский пост, а, когда развернулись и попытались уехать обратно, по ним был открыт огонь из стрелкового оружия.

Федеральное агентство новостей /

Под конец года Азербайджан вернул Армении еще пять военнопленных, которые были задержаны в ходе обострения на границе 16 ноября. Передача состоялась при посредничестве Венгрии, которая хочет восстановить отношения с Ереваном. Дипотношения между странами были разорваны в 2012 году, после того, как Будапешт выдал Баку Рамиля Сафарова, зарубившего в 2004 году топором спящего армянского офицера.

Пашинян против Арцаха

Неоднозначные слова премьер-министра Армении о статусе Нагорного Карабаха, которые он сказал в ходе онлайн-конференции, не могли быть оставлены без ответа в Степанакерте. И хотя давно известно о тесных связях Араика Арутюняна и Никола Пашиняна, президент непризнанной республики постарался, как мог, сформулировать жесткий ответ.

Арутюнян заявил, что «полноценное признание права карабахцев на самоопределение не терпит оговорок и компромиссов, и от имени жителей Карабаха вправе говорить только его власти».

Араик Арутюнян: «Народ и власти Арцаха никогда и никоим образом не примут какой-либо статус в составе Азербайджана» https://t.co/sNyykjwzBF via @ruarmradio — media armenia (@MediaArmenia) December 26, 2021

Международное признание независимости — главный вектор, и отклонения от него не может допустить ни одна власть. В плане как статуса, так и демографии возвращение в прошлое невозможно. Степанакерт готов к мирному урегулированию вопроса. Территориальная целостность Карабаха должна быть восстановлена на тех территориях, на которых он был провозглашен в 1991 году, у карабахцев достаточно воли и стратегического терпения, чтобы продолжить эту борьбу.

В своем ответе Никол Пашинян обратил внимание на «переговорное наследие, сформированное еще задолго до его избрания премьером», в связи с чем он «не мог повлиять на процесс формирования этого переговорного содержания».

Премьер-министр Армении считает, что если в соответствии с переговорами азербайджанцы считались жителями Карабаха, то должны были заселиться туда. Армянская сторона против этого переговорного содержания до «бархатной революции» 2018 года никогда не возражала.

По логике Пашиняна, еще до его избрания в 2018 году Арцах в рамках переговоров потерял теоретическую и практическую возможность не быть в составе Азербайджана.

В эту перепалку несколько вклинился и представитель бывшей власти Армении. Экс-президент Роберт Кочарян вспомнил переговоры 2004 года в американском городе Ки-Уэст между ним и президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым. Тогда был предложен и чуть не подписан план урегулирования конфликта, который позволил бы присоединить Нагорный Карабах к Армении. Баку получал всего лишь право на автомобильное сообщение через армянскую территорию, которое состояло бы из множества тоннелей и эстакад.

Состоявшаяся в прошлую пятницу пресс-конференция премьер-министра Никола Пашиняна вызвала в Армении мощный общественный резонанс. Вслед за премьером выдал пресс-конференцию (так и хочется сказать, «ответную») экс-президент Роберт Кочарян...https://t.co/Vmc9nCLJ9T — Международный Курьер (@intercourier_ua) December 30, 2021

Отдельно с критикой премьер-министра Армении выступил парламент Карабаха. В документе, подготовленном парламентариями, указывается «на недопустимость заявлений различных деятелей и политических сил, которые ставят под сомнение или умаляют армянское будущее». В Степанакерте считают опасными спекуляции о возможном изменении формата переговоров и заявления, ставящие под сомнение армянскую идентичность Карабаха.

Встреча вне дипломатии

При посредничестве РФ в Москве состоялась встреча представителей интеллигенции Азербайджана и Армении. Приведет ли это событие к появлению отдельного переговорного трека, пока неясно, факт общения стороны восприняли скупо, но скорее положительно.

Директор театра имени К. С. Станиславского Марианна Мхитарян сообщила, что встреча носила гуманитарный характер и длилась около двух с половиной часов. Ей неизвестно, по какому принципу определяли участников и будут ли новые аналогичные мероприятия в ближайшее время:

«Представителей Азербайджана также было четверо, три мужчины и одна женщина. Мне кажется, присутствие женщины было определено протоколом. Трое из них были ректорами вузов, еще один — кинокритик».

Армянская сторона в ходе мероприятия несколько раз подчеркнула, что диалог может начаться только после возвращения армянских пленных, на что представители Азербайджана сказали: «Да, ваши ребята обязательно вернутся».

Ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли: Россия делает многое, чтобы азербайджанцы и армяне жили в мире и согласииhttps://t.co/dvBmYcftP4 pic.twitter.com/RNPpkw6vCE — Москва-Баку (@Moscow_Baku_) December 29, 2021

Ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли отметил, что основная тема беседы была связана с гуманитарными вопросами, в частности, с задержанными в Азербайджане армянскими солдатами и с необходимостью обезвреживания минных полей. Представители интеллигенции Армении вели себя на встрече сдержанно, доказывая тем самым, что объективно оценивают сложившуюся ситуацию.

Главная ценность подобных мероприятий, по мнению Бадалбейли, это возможность в спокойной, деловой атмосфере донести до сознания оппонентов, что для Баку нет больше вопроса Карабаха. Он также считает, что интеллигенция скорее, чем представители других слоев армянского общества, способна понять, что следующий этап выстраивания отношений является вопросом интеграции карабахских армян, перед которыми стоит выбор: либо оставаться равноправными и в то же время лояльными гражданами Азербайджана, либо перебираться на ПМЖ в Армению.

Турция и Армения начнут переговоры в январе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что первая встреча представителей Анкары и Еревана по нормализации двусторонних отношений пройдет в Москве.

«Армянская сторона предлагает проведение встречи спецпредставителей в Москве. Мы же выступаем за прямые контакты с Арменией без посредников», — заявил он.

Чавушоглу также анонсировал, что в ближайшее время начнется выполнение авиарейсов Стамбул-Ереван.

Глава турецкого МИД выразил надежду на то, что спецпредставители оформят дорожную карту диалога, а позитивные сигналы, озвучиваемые представителями Армении, проявятся на основе конкретных шагов.

"Первая встреча спецпредставителей Турции и Армении состоится в Москве, поскольку, по нашим впечатлениям, у Армении есть соответствующее пожелание", - сказал Мевлют Чавушоглуhttps://t.co/HeaOaHp0N0 pic.twitter.com/7Wr90wFPiB — Novosti-Armenia (@armnews) December 27, 2021

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Армения от нормализации отношений с Турцией получит политические и экономические выгоды.

«Конфликт между Турцией и Арменией близится к завершению. Стороны предпринимают взаимные шаги для нормализации отношений», — цитирует Калына агентство Anadolu.

В преддверии переговоров Ереван также сделал шаг навстречу и снял запрет на импорт с 1 января турецких товаров в Армению. Министр экономики Ваан Керобян считает, что подешевевшие из-за падения лиры турецкие товары стали «опаснее» для производителей в Армении. Однако введение эмбарго на ввоз турецких товаров было политическим решением, таким же должно быть и его снятие.

На дипломатическом фронте

Никол Пашинян и Ильхам Алиев под Новый год встретились снова, на этот раз в Санкт-Петербурге в ходе неформального мероприятия при участии глав государств СНГ. Личных контактов не было, политики соприкоснулись только на совместном фото.

«Лидеры Армении и Азербайджана не возражали против такого порядка и заняли места рядом. Наглядный успех усилий по урегулированию», — пишет Кремлевский пул.

Касательно других политических процессов, официальный Баку полагает, что комиссия по демаркации границ между Азербайджаном и Арменией будет сформирована в ближайшие месяцы. По этому поводу высказался глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов:

«Баку уже дал свое согласие. Верим, что скоро позитивный месседж поступит и от Еревана. Думаем, что комиссия будет сформирована в ближайшие месяцы».

primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Армении

Информацию подтвердил замглавы российского МИД Андрей Руденко. Он напомнил, что Москва с самого начала обострения обстановки на отдельных участках армяно-азербайджанской границы выступила в качестве посредника, предложив свою помощь для начала переговорного процесса между сторонами.

Руденко также высказался и о платформе «3+3», которая является «прагматичным, неполитизированным форматом для сближения стран Южного Кавказа». По его словам, Москва ставит акцент на совместной работе, представляющей общий интерес и работающей на укрепление мер доверия, развитие торгово-экономических, транспортных и культурно-гуманитарных связей, а также борьбу с общими вызовами и угрозами.

«Сожалеем, что, несмотря на очевидную выгоду от участия в работе Платформы, Тбилиси не направил своих представителей на первую встречу. При этом все участники выразили заинтересованность в подключении Грузии и сошлись в том, что «дверь» для этой страны остается открытой», — заявил дипломат касательно последнего участника формата.

В рамках трехсторонней рабочей группы Россия, Армения и Азербайджан в настоящее время досогласовывают параметры запуска совместных инфраструктурных проектов. Рассматривается весь комплекс вопросов разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, в том числе железнодорожного и автомобильного сообщения.

Таким образом, подытоживая события 2021 года для Закавказья в целом и Нагорного Карабаха в частности, очевиден ряд процессов:

в 2022 году могут сформироваться устойчивые условия для достижения мира между Арменией и Азербайджаном;

открытие торговли между Турцией и Арменией, особенно в условиях прекращения поддержки армянской экономики Евросоюзом, неизбежно приведет к потеплению отношения Еревана и Анкары;

статус Карабаха по-прежнему лежит в дипломатическом тупике, однако желание Еревана эту ситуацию изменить лишь усиливает дрейф непризнанной республики в сторону Азербайджана.

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