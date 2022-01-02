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Холдинг «Газпром» вновь не забронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа»

  /   Обновлено: 02 января 2022 11:47
Экономика
Холдинг «Газпром» вновь не забронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 2 января. «Газпром» в очередной раз отказался от брони мощностей магистрали «Ямал — Европа» для прокачки сырья через Польшу. Об этом свидетельствуют данные площадки GSA Platform.

Предложенные на аукционе мощности на 2 января вновь остались невостребованными.

«Ямал — Европа» вместе с «Северным потоком» и газотранспортной системой Украины составляет один из главных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС. Российский концерн «Газпром» не резервирует мощности «Ямала — Европы» с 20 декабря 2021 года.

Транспортировка голубого топлива из РФ через Украину в направлении Словакии упала до минимума последних двух месяцев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на словацкого газотранспортного оператора Eustream.

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Все новости / Экономика / Холдинг «Газпром» вновь не забронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа»
Газпром газопровод ямал - европа
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