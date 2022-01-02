EU Reporter: Запад равнодушно отреагировал на водную блокаду Крыма

Брюссель, 2 января. Бельгийское издание EU Reporter обратило внимание на отсутствие реакции Запада на водную блокаду Крыма со стороны Украины.

Как отметили журналисты, Крым всегда страдал от дефицита водных ресурсов, но ситуация заметно осложнилась в 2014 году, когда власти Киева перекрыли Северо-Крымский канал из-за того, что полуостров воссоединился с Россией, пишет «ПолитРоссия».

«Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. В 2014 году поставки прекратились. С тех пор вопрос водоснабжения был частично решен за счет водохранилищ, которые в какой-то момент из-за отсутствия осадков значительно обмелели», — пишут бельгийцы.

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Весь мир и Европа в частности закрыли глаза на то, что 2,3 млн человек, проживающих в этом регионе, испытывают нехватку питьевой воды, «как если бы это была пустыня Сахара», возмутились журналисты. Они назвали реакцию Запада странной.

«Удивительно, что весь мир смотрит на эту ситуацию равнодушно», — заключает EU Reporter.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал, что в 2021 году в регионе отмечены рекордный турпоток и колоссальные поступления в бюджет. По его словам, одним из самых ярких реализованных проектов в рамках госпрограмм станет открытие к 2025 году в городском округе Саки многофункционального курортного комплекса Alean Family Resort.