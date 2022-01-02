«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в матче «зимней классики» в НХЛ

Миннеаполис, 2 января. Клуб «Сент-Луис Блюз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче «зимней классики» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на миннеаполисской арене «Таргет Филд» и завершилась победой гостей со счетом 4:6. В составе победителей отличились Дэвид Перрон, Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Тори Крюг. Кроме того, дубль оформил Джордан Кайру. У «Миннесоты» забитыми шайбами отметились Кирилл Капризов, Рем Питлик, Райан Хартман и Кевин Фиала.

Стоит отметить, что российский форвард Капризов стал автором двух результативных передач, а нападающий Барбашев — одной.

Напомним, в ноябре Капризов провел самый результативный матч за профессиональную карьеру в НХЛ в матче против клуба «Даллас Старз». В той встрече нападающий установил личный рекорд, впервые набрав четыре очка.