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Аналитик Чуря назвал туманными политические перспективы Молдавии

Политика
Аналитик Чуря назвал туманными политические перспективы Молдавии
wikipedia.org  /  CC BY 3.0

Москва, 2 января. Политические перспективы Молдавии на сегодняшний день не ясны, такое мнение высказал политический аналитик Корнелий Чуря.

По словам эксперта, перспективы развития страны весьма туманны, так как европейская интеграция Кишинева застопорилась, другого пути развития нет, а власти совершают серьезные ошибки. Сложно выделить достижение в политике страны за 2021 год, так как таких успехов не было.

Главным провалом Чуря назвал развитие обещанных реформ, ставших «возвращением к старому авторитаризму в мягкой форме». По его мнению, если власти страны продолжат совершать ошибки, то народ будет выходить на протесты. Из-за этого Молдавию может ждать «горячая весна», предсказал он.

Аналитик Чуря назвал туманными политические перспективы Молдавии
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Ключевым событием в политике Молдавии можно назвать апрельское решение Конституционного суда о роспуске парламента, которое позволило провести досрочные выборы. Начало всего этого определило дальнейшее решение развития Молдавии, после этого власти уже не могут говорить о честности, о реформах, это однозначно путь в никуда», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее президент страны Майя Санду заявила, что Молдавия не будет вступать в ряды Североатлантического альянса, так как это противоречит основному закону республики. По ее словам, в конституции страны отмечено, что Молдавия является государством, которое соблюдает нейтральный внеблоковый статус.

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молдавия европа Корнелий Чуря
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