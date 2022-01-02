Юлия Меньшова восхитила поклонников редким фото с Верой Алентовой

Москва, 2 января. Актриса Юлия Меньшова порадовала подписчиков редким снимком со своей матерью Верой Алентовой. Поклонники пришли в восторг от фотографии.

Звезда фильма «Москва слезам не верит», несмотря на 79-летний возраст, продолжает играть в спектаклях Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, в котором служит с 1965 года. В кино актриса уже не появляется, поэтому немногие могут увидеть Алентову без костюма и грима.

Дочь звезды театра и кино Меньшова показала фотографию с мамой и своими детьми. Алентова на восьмом десятке лет поддерживает стройную фигуру и хорошо одевается, отметили пользователи Instagram.

«Мы нечасто собираемся все вместе: в силу профессии и абсолютного разнобоя в графиках занятости, но священными датами для нашей семьи всегда оставались дни рождения и Новый год. Поэтому «эффект отсутствия» в этот раз неминуемо должен был стать особенно болезненным. Так и было», — написала Меньшова под совместной фотографией с мамой.

Пользователи Сети поддержали Меньшову, которая переживает утрату отца — выдающегося кинодеятеля Владимира Меньшова. Актер и режиссер скончался на 82-м году жизни в июле 2021 года.

Ранее россияне, согласно опросу ВЦИОМ, назвали фильм Меньшова «Москва слезам не верит» самым любимым из советского кинематографа. Второе место заняла комедия «Девчата» Юрия Чулюкина. В тройку также попал легендарный фильм Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».