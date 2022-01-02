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Das Erste: от Шольца в G7 ожидают не только заявлений, но и реальных действий

Политика
Das Erste: от Шольца в G7 ожидают не только заявлений, но и реальных действий
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Берлин, 2 января. Германия переняла у Великобритании пост председателя G7, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Журналисты отмечают, что теперь от немецкого правительства и канцлера ФРГ Олафа Шольца ожидают не только заявлений, но и реальных действий. В своем новогоднем обращении к нации политик заявил, что Берлин и Лондон должны стать передовиками в вопросах экологичной экономики и соблюдения законности.

Кроме того, в числе основных вопросов предстоящей повестки — борьба с пандемией и укрепление международного сотрудничества. Кульминацией срока председательства ФРГ должен стать саммит «Большой семерки» в июне.

«Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно, в том, что касается климатического кризиса и борьбы с пандемией, которую мы можем победить только глобально, вместе, но также и в вопросе сохранения стойкости демократий», — заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Das Erste: от Шольца в G7 ожидают не только заявлений, но и реальных действий
pixabay.com /

Теперь преемнику Ангелы Меркель будет чем заняться в то время, пока Германия будет председателем G7, заключает Das Erste.

Ранее Шольц выступил перед немцами с новогодним обращением, которое стало для него первым в этой должности. В ходе своего выступления Шольц отметил, что для ФРГ важно выступать на мировой арене совместно с другими странами.

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