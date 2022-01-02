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Пять авиарейсов задержали в аэропорту Оренбурга из-за сильной метели
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Пять авиарейсов задержали в аэропорту Оренбурга из-за сильной метели

  /   Обновлено: 02 января 2022 09:57
Общество
Пять авиарейсов задержали в аэропорту Оренбурга из-за сильной метели
pexels.com  /  Tarik Nachat

Оренбург, 2 января. Несколько регулярных авиарейсов задержали в аэропорту Оренбурга по причине неблагоприятных погодных условий.

Сообщается, что из-за сильного снега, переходящего в метель, задержаны рейсы 1243 («Аэрофлот»), 1245 (SmartAvia), 272 и 730 (NordWind), и 6454 («Россия»). Пассажиры не могут вылететь в московский аэропорт Шереметьево и петербургский Пулково.

Все на рейсы зарегистрировано более 480 пассажиров, из них 32 несовершеннолетних. При этом воздушные суда указанных рейсов на прилет осуществили посадку на запасных аэродромах городов Уфы, Челябинска и Магнитогорска.

Очереди из улетающих образовались в аэропорту Шереметьево из-за задержек рейсов 1 января. Люди, которые были вынуждены стоять в очередях, пытались вылететь к своим родственникам или на отдых.

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