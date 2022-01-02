Энергетики предупредили Британию о наивысшем уровне «топливной бедности» за 26 лет

Лондон, 2 января. Количество британских домохозяйств, не способных оплачивать электроэнергию, грозит достичь к весне рекордного уровня. Об этом пишет Observer со ссылкой на благотворительную организацию National Energy Action, занимающуюся проблемами топливной бедности.

Согласно изданию, около четырех миллионов домохозяйств в стране столкнулись с этой ситуацией еще до того, как всплеск цен на мировом энергорынке вызвал в октябре повышение тарифов на электроэнергию. Однако из-за очередного скачка топливная бедность может затронуть еще два миллиона домохозяйств, вследствие чего их общее число достигнет отметки в шесть миллионов.

Это станет «самый высокий уровень топливной бедности» в Великобритании с 1996 года, подчеркнули в National Energy Action.

Британские промышленники несут убытки из-за своего ошибочного решения закупать газ по краткосрочным контрактам. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.