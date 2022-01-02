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Американский аналитик Пайн: Россия может добиться исключения стран Балтии из НАТО

  /   Обновлено: 02 января 2022 09:48
Армия
Американский аналитик Пайн: Россия может добиться исключения стран Балтии из НАТО
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 января. Вашингтон может пожертвовать странами Балтии ради стратегического соглашения с Москвой, заявил американский аналитик Дэвид Пайн.

В публикации для издания The National Interest, которую приводит «ПолитРоссия», эксперт предупредил об одном из возможных сценариев развития событий после ультиматума президента РФ Владимира Путина. Ранее российский лидер потребовал от Североатлантического альянса предоставить Москве гарантии безопасности, прекратив, в частности, дальнейшее расширение.

Американский аналитик Пайн: Россия может добиться исключения стран Балтии из НАТО
Федеральное агентство новостей /

Пайн, в свою очередь, не исключает, что этот эффектный ход может заставить США исключить из военно-политического блока Литву, Латвию и Эстонию. Хотя в Белом доме требования российской стороны назвали неприемлемыми, есть шанс того, что Вашингтон пойдет на столь неожиданный шаг, преследуя собственные национальные интересы.

«Требования РФ не столь необоснованны, как предполагают многие западные комментаторы», — говорится в публикации.

При этом автор отмечает, что на территории балтийских республик у США нет жизненно важных интересов. Более того, американские стратеги пришли к выводу, что вооруженное противостояние с Россией в регионе обернется для Соединенных Штатов поражением.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что наработки Москвы по гарантиям безопасности могут стать основой для заключения важных договоренностей. По его словам, этот фундамент позволит выстроить новую систему контроля над вооружениями.

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Латвия путин россия сша эстония нато литва прибалтика
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