«Локомотив» ведет переговоры о досрочном разрыве контракта с Зе Луишем

Москва, 2 января. Кабо-вердианский нападающий московского клуба «Локомотив» Зе Луиш в ближайшее время может стать свободным агентом.

«Железнодорожники» ведут переговоры с 30-летним футболистом о досрочном расторжении контракта, срок которого истекает летом 2023 года, сообщает Metaratings.ru.

В октябре сообщалось, что столичный клуб хочет продать Зе Луиша в зимнее трансферное окно или отдать в аренду. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард сыграл в трех матчах.

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» готово расстаться с нападающим Федором Смоловым. Красно-зеленые этой зимой хотят заработать на продаже футболиста 3 миллиона евро.