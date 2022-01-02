Путин поздравил жителей Италии на их языке в новогоднем «Вечернем Урганте»

Москва, 2 января. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Италии с Новым годом на их родном языке в рамках программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В завершении программы российский лидер выступил с обращением на фоне Колизея. Его речь сопроводили субтитрами на русском языке. В конце он пригласил выступить группу «Любэ».

«И дарю всем выступление моей любимой группы. Прошу!» — завершил свою речь глава государства.

Prt Scr youtube.com / Вечерний Ургант

Появившийся на сцене Николай Расторгуев исполнил хит группы «Любэ» «От Волги до Енисея» на итальянском языке.

Ранее Путин стал абсолютным лидером среди персон, которых больше всего упоминали российские СМИ в 2021 году. По итогам прошедшего года имя главы государства встречается в более чем четырех миллионах материалов политической и экономической тематик.