Политолог Золотарев рассказал о планах украинской элиты развалить монобольшинство

Киев, 2 января. Основная опасность для президента Украины Владимира Зеленского и его команды заключается не в возможном госперевороте, считает политолог Андрей Золотарев.

По словам директора аналитического центра «Третий сектор», украинская элита имеет опасный план по развалу монобольшинства, которое планируют «раздергать». Подтверждением тому является показательный выход из партии одного из мажоритарщиков, говорит Золотарев.

«Дальше речь идет о том, чтобы спровоцировать политический кризис и развалить монобольшинство, а там уже или новая коалиция, что маловероятно, или досрочные выборы в Верховную раду», — считает политолог.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению Золотарева, есть план, чтобы оставить должность президента Украины с церемониальными полномочиями, тогда как ключевой фигурой окажется премьер-министр.

Зеленский перестал говорить о «госперевороте», который якобы планировал олигарх Ринат Ахметов, так как политик пытается показать, что контролирует ситуацию, заключил эксперт.

Ранее Золотарев напомнил Зеленскому о недолгом правлении его предшественников. По его словам, второй срок нынешнему главе Украины вряд ли светит, хотя он еще не принял решение о выдвижении.