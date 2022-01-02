«Этот день в истории». Что произошло 2 января, праздники, факты, люди

О самых интересных и необычных датах, праздниках и обычаях, которые произошли во всем мире, мы расскажем в передаче «Этот день в истории».

Сегодня во всем мире отмечают День интроверта. Интровертами в психологии называют замкнутых в себе людей. К числу интровертов относились Эйнштейн, Ньютон, Карнеги, Шопенгауэр и другие. Инициаторы праздника предлагают научиться правильно выстраивать отношения с интровертами.

2 января 1959 года СССР осуществил запуск первой автоматической межпланетной станции «Луна-1». Через 62 часа связь со станцией была потеряна из-за разрядки бортовых аккумуляторов. В сентябре 1959 года запущена станция «Луна-2». Она впервые совершила посадку на Луну.

Чем еще запомнится второй день января, узнаете в выпуске «Этот день в истории».